Covid19 Frontline: une exposition de photos retraçant la mission des soldats belges de la composante médicale s’installe à Ham-sur-Heure du 21 au 23 avril

Cette mission a été immortalisée par le 1er sergent sous-officier de réserve du 3EMI et photographe professionnel au War Heritage Institute, Jérusalem Destercke Hock. Son travail vise à donner au public une image de la vie quotidienne des soldats de la composante médicale, qui ont agi avec sang-froid et un grand professionnalisme contre l’ennemi viral.

« Ma première visite s’est déroulée dans une maison de repos. La veille, il y avait eu douze décès, donc la tension était palpable. J’ai rencontré le directeur qui était content de me voir, un peu comme si j’étais un témoin qu’il existait encore une vie à l’extérieur. Puis, nous sommes allés pour la première fois en Zone COVID et dans l’ascenseur, j’ai pris ma première photo, celle qui servira plus tard pour faire l’affiche de l’exposition. Ensuite, ce qui m’a marqué, c’est que tout le monde était très calme. Toute la zone était organisée par les militaires, il y avait des sens de circulation et tout le monde appliquait les règles », témoigne le 1er Sergent Jérusalem Destercke Hock.