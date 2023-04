Un voleur de vélos électriques déjà «bien» connu interpellé à Bruxelles, disqueuse à la main, «avant même que le cadenas ne soit coupé»!

Arrivé sur le boulevard du Jardin Botanique, il repère un second vélo électrique qui est attaché à un arceau métallique prévu à cet effet. L’homme extrait une disqueuse de son sac à dos et entreprend de disquer le cadenas. C’est alors que les inspecteurs décident d’intervenir. Le suspect sera appréhendé sans difficulté, avant même que le cadenas ne soit coupé, précise la police de Bruxelles Capitale / Ixelles.

Les faits remontent à ce mardi 18 avril. Une patrouille de la Recherche locale de la police de Bruxelles Capitale / Ixelles observe le manège suspect d’un individu qui inspecte un premier vélo électrique près de la station de métro Rogier, dans le centre-ville de Bruxelles. Le suspect ne passe finalement pas à l’acte et poursuit sa route.

Le suspect est déjà connu pour des dizaines de faits de vol et de recel, souvent de vélos et d’outils de travail. Lors de son audition, il a admis qu’il voulait voler le vélo en question dans l’espoir de le revendre. Après audition, le suspect a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles et, après audition, le suspect a été libéré, précise la police de Bruxelles Capitale / Ixelles.