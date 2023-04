Les ambulanciers disent à Joshua qu’il a «juste la gueule de bois»: quelques heures plus tard, le jeune homme de 27 ans est décédé, «ils nous ont dit que tout irait bien»

La famille de Joshua Kerfoot, un Britannique de 27 ans, a témoigné son chagrin dans les colonnes du DailyStar. Le jeune homme est subitement décédé après que les ambulanciers ont dit à sa mère qu’il ne souffrait que d’une simple « gueule de bois ».

de videos

C’est en octobre dernier que Joshua s’est mis à vomir après une soirée. Les symptômes ont persisté tout le week-end jusqu’au lundi. Mais quand les ambulanciers sont arrivés chez lui, ils ont dit à la mère du jeune homme, Angela, qu’il avait juste la « gueule de bois ». Joshua a alors envoyé sa mère lui acheter une boisson gazeuse au magasin, et quand elle est revenue, son état s’était aggravé. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital et plus tard dans la journée, il est décédé.