L’école Saint-Charles offre un mini-festival à 1.200 élèves de Dottignies et Luingne à l’occasion de son 300e anniversaire: photos et vidéos

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il n’y avait pas plus belle manière de débuter ce week-end de festivités à l’occasion des 300 ans de l’école Saint-Charles ! Ce vendredi, les équipes pédagogiques de l’école qui possède des implantations à Dottignies et Luingne ont mis les petits plats dans les grands « parce qu’on voulait vraiment marquer le coup tout en proposant une super-journée aux élèves », souriaient Angèle Menet et Armel Delecluse, principales instigatrices du projet, alors que le rappeur tournaisien Youssef Swatt’s montait en puissance sur la scène installée au cœur du stade d’athlétisme.