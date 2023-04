Le festival des « Rendez-vous BD » est de retour pour une sixième édition à Quaregnon

Cette année, le festival s’étend sur plusieurs jours et s’intéressera aux points de vue émergents sur l’identité du genre. L’auteure et dessinatrice de bande dessinée francophone, Léonie Bischoff, est l’invitée d’honneur de cette sixième édition.

Depuis 2011, la Maison culturelle de Quaregnon organise les «Rendez-vous BD», un événement créatif et familial sur la bande dessinée et les arts visuels.

Au programme

Un ciné-concert à partir de 6 ans, une exposition réservée à un public averti et l’apothéose sera le 13 mai 2023 avec la traditionnelle journée de découverte de la BD. Venez découvrir la bande dessinée, le cinéma d’animation et l’illustration avec des invités tous plus talentueux les uns que les autres, des ateliers, une BD mobile, des tatouages, des dédicaces, une battle de dessin inédite…