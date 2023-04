Noces d’or à Montignies-sur-Roc : Serge et Claudine ont demandé l’autorisation au procureur du Roi pour se marier

Serge Fissiaux est né le 6 mars 1955. Il a fait une carrière complète chez Nexans à Dour. Son épouse, Claudine Saussez, est née le 9 novembre 1955.

C’est lors de la fête de la Saint-Sylvestre au salon de la fanfare de Montignies-sur-Roc, rue de la Goutrielle, que les regards des futurs tourtereaux se sont croisés. Très vite, Claudine et Serge n’ont fait qu’un et le 16 avril 1973, ils se sont « officiellement » dit « oui » mais ont dû demander l’autorisation à leurs parents et au procureur du Roi car ils étaient mineurs… Ils n’avaient pas encore leur majorité, à l’époque fixée à 21 ans.