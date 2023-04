16 écoles se mobilisent pour plus de rues scolaires à Bruxelles

Ce vendredi 21 avril, près de 1.000 parents et enfants se sont mobilisés devant 16 écoles de la région bruxelloise pour demander plus de rues scolaires et des abords d’écoles plus sûrs. Cette action a été coordonnée par l’ASBL Les chercheurs d’air à l’occasion de la campagne européenne #StreetsForKids de Clean Cities. Cette édition a compté le double de participants par rapport à celle organisée fin 2022. Au cours de cette journée, deux rues ont été complètement fermées à la circulation. De nombreuses activités festives ont été organisées devant les 16 écoles participantes : végétalisation de l’espace public, vélobus vers l’école, jeux de rue ou encore moments de sensibilisation accompagnés de petits-déjeuners et de goûters.

Le constat posé par Les chercheurs d’air est que la région bruxelloise manque de rues scolaires et que leur nombre augmente bien trop lentement. Selon leur inventaire mis à jour ce vendredi, en un an, seules six rues scolaires ont été créées dans les 19 communes. Cela porte à 39 le nombre d’écoles fondamentales bénéficiant d’une rue scolaire (soit 7 %).

« Cette nouvelle mobilisation #StreetsForKids prouve que de plus en plus de parents veulent des rues scolaires de qualité, c’est-à-dire piétonnes et végétalisées, pour protéger leurs enfants de la pollution de l’air. Plusieurs écoles sont situées dans des rues dont la qualité de l’air est jugée médiocre voire exécrable par Bruxelles Environnement. Les communes doivent réagir et prioriser la création de nouvelles rues scolaires. La balle est dans leur camp », déclare Justine Di Prima, coordinatrice de campagnes chez Les chercheurs d’air.