Deux pays sont assurés de compter dans leurs rangs un vainqueur de la Ligue des champions cette saison: l’Allemagne et... la Belgique!

Depuis les dernières qualifications (attendues) de Manchester City et de l’Inter Milan, mercredi soir, on sait qu’au moins un joueur belge pourra poser avec la Coupe aux grandes oreilles et faire la fête au soir de la finale du 10 juin, à Istanbul ou dans une autre ville, suivant la décision prochaine de l’UEFA.

En effet, la Belgique dispose d’un de ses compatriotes dans chacune des quatre équipes encore en lice. Soit Thibaut Courtois et Eden Hazard au Real, Kevin De Bruyne à City, Alexis Saelemaekers, Divock Origi et Charles De Ketelaere au Milan AC et Romelu Lukaku à l’Inter.