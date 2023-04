«Mon corps est parti là mais le mental reste là »: Ludovic Daxhelet, de RTL-TVI, de passage à Binche en cuistax pour le Télévie

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Motivé comme au premier jour, c’est Ludovic Daxhelet, animateur phare de RTL-TVI que nous retrouvons aujourd’hui sur la place de Binche. Lors d’une escapade un peu différente cette fois-ci, « Les Aventuriers du Cuistax » pour le Télévie. Fatigué physiquement, c’est dans l’amour et le soutien des gens qui viennent à sa rencontre qu’il puise sa force mentale.

La lutte contre le cancer est une cause qui lui tient encore plus à cœur cette année, suite à la disparition de son meilleur ami, Marc. Son parcours s’achève ce samedi, après une semaine remplie d’aventures et d’émotions sur laquelle il revient avec nous.