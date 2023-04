Un escape game grandeur nature dans les rues de Mons: jouez Arsène Lupin ou Irène Adler et résolvez des énigmes!

Envie de vous amuser en ville ? « Lupin dans la ville » est un escape game qui s’installe dans différentes villes françaises et belges le temps d’un après-midi. Le jeu fait un arrêt à Mons le 30 avril prochain. Concrètement, vous aurez la possibilité de jouer Irène Adler (personnage fictif de l’univers de Sherlock Holmes) ou Arsène Lupin (personnage de fiction français inventé par Maurice Leblanc) dans une aventure ludique.

Voici le scénario : « Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur, prend connaissance d’une étrange rumeur : l’intrigante criminelle Irène Adler serait présente en ville. L’occasion est trop belle et avant qu’elle ne disparaisse, il se met à ses trousses pour enfin la rencontrer et la défier ! De son côté, Irène Adler a bien l’intention de faire libérer une de ses amies, mais son plan n’avait pas prévu un obstacle de cette taille : l’arrivée d’Arsène Lupin ! »

Des comédiens en ville !

« Résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité avec notre jeu coopératif », propose « Lupin dans la ville ». Pendant deux heures, vous parcourrez la ville, rencontrerez des comédiens et chercherez des indices pour résoudre cette enquête. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un smartphone bien chargé et de matériel fourni par l’entreprise.