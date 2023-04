La plaine de Lens est en travaux: de nouveaux jeux vont être installés!

Des travaux ont débuté à la plaine de jeux de Lens. Le chantier devrait durer environ quinze jours. « Nous sommes ravis de vous annoncer que les travaux à la plaine de Lens ont officiellement commencé », annonce la bourgmestre de Lens, Isabelle Galant. La plaine, située près du terrain de foot, était en mauvais état.

Lire aussi la-securite-des-aires-de-jeux-de-lens-mise-en-cause-elles-seront-renovees

« Lors d’une précédente mandature, des contrôles ont été effectués aux plaines. Le constat était clair : il y avait pas mal de choses à faire. On avait deux solutions : soit remettre aux normes mais les jeux étaient vraiment vieillots, ou alors on enlevait », se souvient-elle. C’est cette option qui a été choisie et de nouveaux jeux ont été commandés et seront placés dans la foulée.