L’Opéra Royal de Wallonie-Liège se projette dans la saison 2023-2024: découvrez la programmation dès septembre

« Je suis heureux de vous annoncer que nous avons désormais retrouvé le niveau d’assistance (taux de participation, NLDR) qui était le nôtre avant la crise sanitaire », intervient celui qui s’apprête à entamer sa seconde saison à la tête de l’Opéra après avoir succédé à Stefano Mazzonis. « Le public est de retour et plusieurs représentations ont affiché sold out. Un constat qui est plutôt rassurant. »

L’Opéra Royal pourra également compter pour la seconde année consécutive sur le concours et le travail de son directeur musical, le chef d’orchestre Giampaolo Bisanti. Un duo italien qui fait désormais les beaux jours de notre opéra. « Je suis ravi de la programmation proposée par Stefano Pace pour cette nouvelle saison. Il y a de très grands opéras à l’affiche et je m’en réjouis. Quant au public liégeois, moi qui traverse le monde, je peux vous assurer que son enthousiasme est tout simplement incroyable. »

Comme chaque année, l’opéra proposera plusieurs productions originales dans sa programmation. En tout, c’est neuf opéras, trois concerts, un ballet et trois spectacles destinés au jeune public qui seront à l’affiche dès septembre prochain. Une saison qui débutera par « Idomeneo » de Mozart avec un premier avant-goût au mois d’août en guise d’apéritif. Cette saison 2023-2024 sera éclectique et chargée tout en faisant la part belle aux grands classiques, tels que « Roméo et Juliette » (ballet) ou encore « Les Contes d’Hoffmann » et « Carmen ».