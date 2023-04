Roméo Elvis sera en concert gratuit à côté de Mouscron dans le cadre du festival URBX

Après une première édition mitigée, le festival des cultures urbaines URBX a revu sa copie. Cette année, il n’y aura plus qu’une grande soirée gratuite de concerts, le samedi 17 juin. Et on connaît depuis jeudi la programmation officielle annoncée sur les réseaux sociaux.

La tête d’affiche sera le rappeur Roméo Elvis, révélé en 2016 avec son EP « Morale ». Le Belge, frère d’Angèle, a fait son retour en mai 2022 avec son troisième album « Tout peut arriver ». A l’affiche de plusieurs festivals cet été, l’ancien élève de l’école Saint-Luc, à Ramegnies-Chin, sera plus proche que jamais de notre Wapi, et pour un concert gratuit qui plus est !