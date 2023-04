Les murs de Berlin, des Lamentations, de Chine, de Trump… Tous les murs se trouvent à la nouvelle expo «Extra Muros» aux Guillemins

« C’est un voyage à travers le temps et le monde auquel nous vous invitons, explique Philippe Raxhon, le commissaire de l’exposition et professeur d’histoire à l’ULiège. Depuis les premiers murs romains aux confins de leur Empire jusqu’au mur voulu par Trump pour stopper l’immigration mexicaine, en passant par le mur des Lamentations, le mur de Berlin ou encore celui de l’Atlantique, vous allez découvrir qu’un mur peut servir à protéger bien sûr, mais aussi à séparer ou à porter des messages. »

La nouvelle exposition dans la gare des Guillemins ouvre ses portes ce week-end et jusqu’au premier octobre. Elle s’intitule « Extra Muros » (Au-delà des murs) et nous invite à réfléchir aux significations qu’ont revêtu tous les murs, qu’ils soient physiques ou psychologiques.

Les bunkers du Mur de l’Atlantique. - L.G.

Dans des décors réalisés sur mesure par EuropaExpo, le visiteur est ainsi d’abord plongé dans une ambiance oppressante, étouffante même parfois. Avant de passer au temps suivant et à la revue des murs qui ont marqué l’histoire comme la Grande Muraille de Chine, le mur de Berlin ou celui de l’Atlantique, à grand renfort de bunkers reconstitués.

Philippe Raxhon, commissaire de l’exposition. - L.G.

Avant d’arriver au troisième temps intitulé fort justement « au-delà des murs » car ils sont aujourd’hui porteurs de sens. « Le mur de Planck par exemple avant le big-bang de l’univers, le mur du son, les murs naturels comme la Grande Barrière de Corail ou ce « mur vert » composé d’un milliard d’arbres plantés en Afrique ou en Chine pour contenir le désert. »

Murs mémoire

Le mur de Berlin ou celui de l’Atlantique servent désormais aux graffitis. - L.G.

Mais on y retrouve aussi ces murs qui servent à porter des messages comme les peintures rupestres, les graffitis ou encore les photos de « from my window » que publiaient des milliers d’internautes confinés dans leurs habitations durant le covid. « Et ces murs-mémoire que les prisonniers gravaient durant leur détention, ceux où sont inscrits les noms des victimes de la Shoah, ceux conservés en l’état d’Oradour sur Glane ou encore de l’abbaye de Villers-la-Ville. »

A travers le mur entre les Etats-Unis et le Mexique, des enfants jouaient de part et d’autre à la balançoire. - L.G.

Enfin, l’expo se termine sur d’autres murs, psychologiques ceux-là, qui séparent inconsciemment les hommes entre eux comme dans cette salle de mini-vidéos réalisées par les artistes du Créahm et qui interrogent sur le handicap mental et la normalité.

Certes, Extra Muros attirera moins le grand public que les dernières expositions consacrées à Napoléon ou aux années 40 et 60. Mais elle séduira tous ceux qui veulent laisser voyager leur esprit à travers le monde et l’histoire.

Ouverture ce samedi 22 avril jusqu’au premier octobre, tous les jours (de 10 à 18h). Plus d’infos sur www.europaexpo.be