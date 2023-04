Alexis Saelemaekers revient sur son superbe but face au Napoli: «Quand tu es sur le terrain, ça vient naturellement…» (vidéos)

Au sein d’une équipe de l’AC Milan qui réalise une très belle saison, surtout sur la scène européenne, Alexis Saelemaekers est en train de faire son trou. Au fil des semaines, le jeune Belge s’érige de plus en plus comme un membre essentiel sur l’échiquier de Stefano Pioli. Au début du mois d’avril, à l’occasion du choc face au Napoli brillamment remporté par les Rossoneri, l’ancien du Sporting d’Anderlecht s’est même offert son petit moment de gloire. Alors que le score était déjà de 0-3, Saelemaekers a slalomé dans la défense napolitaine avant d’aller tromper la vigilance de Meret. Un splendide but qui a ensuite fait le tour des réseaux sociaux. À juste titre.

Cette semaine, après la qualification des Milanais pour la demi-finale de Ligue des champions, le Diable rouge est revenu sur cette sublime action au micro d’Eleven Sports. « Ce qui est marrant, c’est que, à chaque fois que je voyais Messi ou un autre grand joueur marquer des goals comme ça, je me disais : ‘Mais comment ils font ?’. Mais, en fait, quand tu arrives à le faire, sur le moment même, tu te dis : « Mais pourquoi tout le monde se demande comment j’ai fait ?’. Parce que ça te vient naturellement quand t’es sur le terrain. Tu cherches les espaces, tu évites un joueur, puis un deuxième, tu te retrouves devant les cages et tu tentes ta chance. De l’extérieur, ça a l’air d’être quelque chose d’incroyable, mais si tu me demandes comment j’ai fait, pour moi c’était simplement quelque chose de logique, j’ai juste été chercher les espaces là où ils étaient. C’est vrai que c’était un très beau goal et je suis très content de l’avoir inscrit, mais maintenant il faut continuer à en inscrire d’autres comme ça… »