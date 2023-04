Ouverture au public de la Ferme de Caster à Visé ce dimanche après-midi

Situé sur le versant est de la Montagne Saint-Pierre à Visé, le site est un haut lieu de patrimoine et de biodiversité. Sa conservation fait l'objet, depuis plusieurs années, d'une collaboration étroite entre Natagora, Natuurpunt, Natuurmonumenten et le département Nature et Forêts du SPW dans le cadre du projet européen LIFE Pays Mosan.

Ce dimanche de 14h à 17h, la Ferme de Caster ouvre pour la première fois ses portes et ce gratuitement. Centre nature bilingue, cette Villa Castrum sera désormais accessible chaque dimanche après-midi pour offrir aux visiteurs une expérience originale de découverte des richesses naturelles de la Montagne-St-Pierre.