Tous les voyageurs de la ligne SNCB Liège-Bruxelles devront passer par la gare d’Angleur durant les six prochains week-ends

Depuis lundi dernier, Infrabel a entamé un gros chantier de réfection de sa ligne entre Liège et Ans. Il faut dire qu’il y passe quotidiennement 200 trains en semaine et 80 le W-E et que ce trafic fatigue beaucoup les aiguillages et les voies.

Un chantier très important qui va nécessiter la fermeture complète de cette portion de ligne toutes les nuits jusqu’au 28 mai, mais également les six W-E entiers (y compris le lundi 1er mai), du vendredi 22h au lundi 6h.