Alix-Maëlle et Vincent ne peuvent profiter de leurs panneaux photovoltaïques à Marchin: «À chaque fois qu’il y a du soleil, le réseau électrique sature!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nouveaux habitants sur Marchin, Alix-Maëlle et Vincent pensaient faire un bon investissement en installant une vingtaine de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur nouveau foyer. « On a toujours eu vent des bienfaits énergétiques, financiers et écologiques de telles installations, explique Vincent. La maison se portait bien à ce type d’infrastructures, alors on a passé le cap. »

Lire aussi La demande de panneaux solaires explose: «J’ai dû couper ma ligne tant ça sonnait»

Quatre mois plus tard, le jeune couple tombe des nues en découvrant une facture de régularisation de… plus de 1.000 euros. « On n’a pas tout de suite compris, poursuit-il. On ne s’attendait pas à de tels montants avec notre installation. On a commencé à creuser et on a découvert, par le biais de l’application mobile, que les panneaux disjonctaient la plupart du temps. »