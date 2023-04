Louis Patris est prêt pour le choc: «C’est toujours spécial d’affronter le Standard, c’était mon club...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Gembloutois a été recalé chez les Rouches mais ça ne l’a pas empêché de suivre son propre chemin, à OHL. Sans le moindre regret, ni sentiment de revanche. « J’ai déjà eu l’occasion de jouer à Sclessin en début de saison. On avait fait un top match, on méritait clairement notre victoire (NDLR : 1-3 avec un assist à la clé). C’était certainement l’un des moments forts de la saison. Défier le Standard à Louvain est sans doute un peu moins particulier. Mais c’est vrai que, pour moi, ça reste toujours spécial d’affronter ce club car j’y jouais chez les jeunes. C’était mon club, celui que j’aimais et que je supportais en Belgique », posait le jeune homme (21 ans), visiblement impressionné par le beau travail effectué depuis plusieurs mois à Liège. « Le Standard est redevenu un grand club belge. C’est l’une des équipes les plus en forme cette saison. J’ignore comment ça se passe au niveau de la gestion du club mais quand on voit le noyau en place avec des tops joueurs, on se dit que c’est une équipe très performante. »