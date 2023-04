Georges Gilkinet: «Je veux revoir le code de la route des piétons pour en faire un code de la rue»

« D’ici la fin de la législature, j’aurai mis sur la table un nouveau code de la rue avec une modernisation des règles de respect de la sécurité routière. Mon rôle de ministre de la mobilité est d’aider chacun à la décision. Le code de la rue sera une boite à outils pour donner aux responsables communaux ou régionaux tous les outils pour mieux protéger les usagers actifs, les piétons et les cyclistes. Par exemple, cela permettra de prévoir suffisamment de bancs pour les personnes âgées sur les chemins de randonnées pour qu’elles puissent s’asseoir...Ou encore favoriser la cohabitation entre les vélos et les piétons. »

« Le début de toute politique publique est de mesurer et d’identifier les besoins. Le covid a montré l’intérêt du grand public. La marche est une bonne chose en terme de santé mentale et physique. En ville, il s'agit du moyen de déplacement le plus efficace. L’idée est de disposer de plus d’informations sur leur besoin, leur réalité pour pouvoir piloter mieux les politiques publiques en matière de sécurité et d’éclairage notamment. Par exemple, nous faisons des marches exploratoires avec les femmes dans les villes pour identifier les lieux qui sont le plus à risque pour elles.”

« Nous lançons une grande enquête sur les piétons sur le site barometrepieton.be à partir de ce dimanche. Il ne faut que 15 minutes pour répondre aux questions et le public a jusqu’au 30 juin pour le faire. Les résultats du baromètre, publiés en octobre 2023, nous permettrons d’avoir des indicateurs. Nous faisons cela avec les trois associations qui représentent les piétons : tous à pied, voetgangers beweging et walk...»

« Le dimanche, je prends une heure ou deux pour marcher avec mon épouse et des amis dans des marches Adeps pour décompresser, évacuer les toxines. Cela fait un bien fou. Je peux rencontrer des personnes différemment. Parfois, je vais aussi me promener seul. Notre pays compte 11 millions de marcheurs. Ils font partie de ces personnes mobiles qui doivent être mieux prises en compte dans les politiques publiques et mieux protégées. »

Le décor est planté, comme en semaine, dès qu’il peut, Georges Gilkinet, le vice-premier ministre et ministre fédéral de la mobilité prend son vélo et aussi ses chaussures de marche. Au fil de l’interview, il nous parlera aussi d’énergie renouvelable, de nucléaire, de réforme fiscale...

«Sarah Schlitz a commis une erreur»

La semaine est compliquée après l’affaire Sarah Schiltz pour le parti Ecolo ?

«Sarah Schlitz a commis une erreur, qu'elle a reconnue devant la Chambre à deux reprises L'argent public ne peut pas servir à une publicité personnelle. Comme d'autres avant elle, elle a reçu une sanction de la part de la commission de contrôle des dépenses électorales, y compris de la part des représentants Ecolo. Elle a entamé les démarches nécessaires pour faire retirer son logo personnel là où c'était possible.»

Quel est votre prochain objectif au gouvernement ?

«J’ai l’espoir que l’on aboutisse à une réforme fiscale sous cette législature : elle doit avoir deux priorités : rendre les choix écologiques moins chers (TVA à 0% sur les transports en commun, les livres, les légumes de saison, sur les matériaux de récupération...) et mieux rémunérer le travail. Il faut augmenter jusqu’à 250 euros net le revenu en début de carrière quand les salaires sont les plus bas. Nous voulons mieux rémunérer les travailleurs débutants, les femmes, le secteur non marchand, les travailleurs à bas et moyens salaire. Cela fera du bien au reste de la société. On travaille en cohérence après avoir revalorisé les allocations sociales les plus basses, les pensions."

Favoriser un écart financier entre le chômage et le travail ?

"C’est un incitant positif à travailler. Cet argent peut être réinjecté immédiatement dans l’économie. La réforme fiscale sera d'autant plus essentielle qu'elle nous conduira vers l'économie du futur et les emplois de demain. Elle doit permettre plus d’efficience économique. Si on arrive au 80% de taux d’emploi, on atteindra l'équilibre budgétaire. Enfin, on n’augmentera pas le taux d’emploi en empêchant ceux qui n’ont pas d’emploi de vivre dignement. »

V.Li.