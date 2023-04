71 millions pour changer le visage du Pays Noir: l’hôpital Notre-Dame de Charleroi transformé en méga-campus universitaire!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le bassin carolo peut se réjouir du large portefeuille de projets soutenus par l’Europe à travers ses fonds de développement régional (Feder) : la région de Charleroi bénéficie en effet de quelque 71 millions d’euros d’investissements.

Les activités du GHdC seront déménagées aux Viviers. - D.G. Un campus de 10.000 m² Un campus de 10.000 m²

Et parmi les grands projets qui devront être concrétisés d’ici 2027, on retrouve cette vaste transformation de l’actuel hôpital Notre-Dame de Charleroi. Ce principal site du Grand Hôpital de Charleroi, près du rond-point du Marsupilami, évoluera tout prochainement en campus innovant, formé par le GHdC, la HELHa et l’UCLouvain. Près de 90 % de l’activité de l’hôpital sera bientôt transféré sur le site des Viviers, où le nouveau Grand Hôpital de Charleroi est en train de sortir de terre.