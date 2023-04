«Bonus pensions» des députés: p.-v. perdu, mémoires qui font défaut... les zones d’ombre d’un dossier polémique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des pensions de députés qui peuvent dépasser le maximum légal de 20 % : l’histoire n’a pas fini de faire parler d’elle. La disposition, officiellement inscrite dans le règlement de la caisse de pension des députés en 2013 avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2014, semble être une découverte pour beaucoup. Or, il y avait bien, lors de cette réunion, plusieurs femmes et hommes politiques qui sont d’ailleurs toujours à la manœuvre aujourd’hui… Jacqueline Galant, Georges Gilkinet, Danier Bacquelaine, André Flahaut…

D’où vient cette disposition ? Qui l’a soutenue ? Qui s’y est opposé ? C’est le flou le plus total. Et pour cause : le procès-verbal de la réunion est tout simplement « introuvable ». Tout ce qui a pu être déniché à ce jour, c’est un bout de papier manuscrit sur lequel on retrouve les noms des participants et le calcul d’une pension à 120 %.