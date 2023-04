Une tenue complète pour moins de 10 euros chez «Récup’ Mode», le nouveau magasin de seconde main à La Louvière

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Originaire de Ghislenghien, c’est à la rue Kéramis, en plein centre de La Louvière que ce couple vient d’ouvrir une boutique de vêtements de seconde main. Cédric et Rudina Muco, Albanaise d’origine, se lancent dans cette aventure après la pause carrière de Rudina, initialement dans le milieu médical. « Avec la pression du travail et les horaires, je ne m’y retrouvais plus ». Si Rudina s’occupe de la boutique, Cédric gère quant à lui le côté administratif. Ils investissent tout ce qu’ils ont pour dans leur nouveau bébé : « Récup’ Mode » et propose des looks complets pour moins de 10 €.