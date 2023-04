Mehdi Bayat le confirme: le Métallo Antoine Bernier a bel et bien signé à Charleroi (vidéo)

On le sait depuis plusieurs mois déjà, le Sporting de Charleroi prépare le futur en coulisses alors même que les joueurs vont tout faire pour que leur saison ne s’arrête pas ce dimanche face à Genk.

Ainsi, comme nous vous l’annoncions il y a plusieurs semaines déjà, Antoine Bernier a signé au Sporting de Charleroi pour les prochaines saisons. L’ailier formé partiellement à Anderlecht et passé par l’Antwerp était en fin de contrat à Seraing en cette fin de saison et s’est engagé avec les Zèbres depuis de nombreuses semaines maintenant. En l’officialisant auprès de nos confrères d’Eleven Insiders, Mehdi Bayat confirme donc nos informations. Courtisé par Gand et Metz, notamment, Antoine Bernier renforcera le secteur offensif, au même titre qu’Oday Dabbagh (Arouca), qui s’est lui aussi engagé pour le matricule 22 en janvier dernier en vue des prochaines saisons alors que son bail au Portugal se terminera en juin prochain.