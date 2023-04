Le milieu d’accueil pour enfants la Farand’Olne menacée de fermeture

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les temps sont visiblement bien difficiles quand on accueille des enfants. Alors que ce vendredi, on apprend que la crèche la Main douce, à Herve, va fermer d’ici fin juillet, à Olne, on grince des dents aussi. Au centre du village, juste en face de l’église, se trouve la Farand’Olne. Un sympathique milieu d’accueil où les bambins sont choyés. On ignore quel est l’avenir à long terme de ce milieu.