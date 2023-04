Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après une longue interruption due à la crise sanitaire, les Rendez-vous d’Histoire du Bastogne War Museum ont repris ce vendredi pour une 4e édition de leur colloque avec une thématique plus que jamais d’actualité : « Sommes-nous encore capables de nous défendre ? La démocratie face à ses ennemis ». Et pour cette nouvelle édition, le musée bastognard a tapé fort avec un parterre d’invités plus exceptionnels les uns que les autres : Sergueï Jirnov, Guy Verhofstadt, Melchior Watelet…

« Poutine agit sous le coup de l’émotion »

La question de la défense de la démocratie n’a jamais été autant d’actualité que depuis le début de l’offensive russe en Ukraine. Et quelle meilleure personne pour en parler qu’un ancien espion du KGB. En effet, le Bastogne War Museum et les 380 personnes présentes ont eu l’honneur d’écouter la vision de ce conflit par Sergueï Jirnov.

Vladimir Poutine et Sergueï Jirnov sont tous deux entrés à l’école des espions du KGB en 1984. Mais il n’aura pas fallu longtemps au service d’espionnage pour comprendre la dangerosité du personnage.