«Je me suis réveillé à l’hôpital»: Fabrizio, le jeune épileptique, rencontre sa sauveteuse Katy à Gilly

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors qu’elle passait aux Quatre bras de Gilly, Katy n’a pas hésité une seule seconde à sortir de sa voiture. Son compagnon est parti se garer plus loin, pendant qu’elle aidait un piéton en difficulté. Le samedi 1er avril, Fabrizio a été pris d’une crise d’épilepsie en pleine rue, et Katy est intervenue. Elle l’a mis en position latérale de sécurité, et a attendu l’arrivée de l’ambulance… avant de partir.