Une collision entre deux véhicules a eu lieu ce vendredi en fin de journée à l’ntersection entre l’avenue des châteaux et la rue de Wervicq à Comines. La voiture rouge de marque Seat est arrivée de l'avenue des Châteaux tandis que la voiture bleue venait de la rue de Wervicq et roulait en direction de Wervicq. Le véhicule Seat ne s'est pas arrêté et a percuté l’autre véhicule.

On ne déplore heureusement pas de blessé.