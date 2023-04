Gojko Cimirot incertain pour OHL, la chance de Filippo Melegoni au Standard? «Je suis prêt!»

Il attend que Gojko Cimirot quitte la pelouse pour pouvoir monter au jeu alors que le marquoir affiche 1-0 en faveur des Rouches, face à leurs concurrents carolos. 33 minutes plus tard, l’Italien arbore un large sourire. Son équipe l’a emporté et s’est qualifiée pour les Playoffs 2 tandis qu’il a pu participer activement à la fête.

À quelques heures du déplacement des Liégeois à OHL, Filippo Melegoni pourrait bien prendre la place du Bosnien sur l’échiquier de Ronny Deila. Gojko Cimirot est en effet incertain et pourrait donc faire l’impasse. Une aubaine pour le médian appartenant au Genoa qui aurait alors une nouvelle possibilité de prouver ses capacités. « Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même, c’est pour cela que je m’entraîne à fond tous les jours », lance-t-il, le regard déterminé. « Lors des deux dernières rencontres, j’ai pu monter au jeu à ma place de prédilection et je pense avoir livré deux bonnes prestations. Aujourd’hui, la donne est claire : nous devons gagner et espérer que tant Gand que le Club de Bruges connaissent un mauvais jour. Je m’attends à un match difficile car il est certain que nous n’aurons de cadeau de personne tandis que Louvain peut aussi encore espérer une qualification. Nous croyons cependant en ce que nous faisons et cette qualification acquise pour les Playoffs 2 ne doit pas nous satisfaire. Nous voulons toujours plus. Une participation à la Coupe d’Europe est aussi une motivation. »