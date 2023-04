Le prince Laurent et sa famille seront les invités de marque, ce soir au Télévie: «J’en ai marre qu’on me prenne pour un idiot»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’opération Télévie de RTL-TVI bat son plein. Elle connaîtra son apothéose samedi avec la soirée de clôture télévisée qui aura lieu au Louvexpo de La Louvière. On pourra la suivre sur RTL-TVI. Rappelons, mais est-ce encore nécessaire de le faire tant il est connu, que le Télévie est une opération caritative organisée en Belgique francophone et au Grand-Duché de Luxembourg par RTL-TVI depuis 1989 au profit du F.R.S.-FNRS. Il permet de récolter des fonds pour aider la recherche scientifique dans sa lutte contre le cancer et la leucémie.

de videos

Les enfants au téléphone

La soirée est sold out. Les gens qui en seront, ainsi que les téléspectateurs qui suivront l’émission, auront l’occasion de voir le prince Laurent et sa famille. Un Prince au grand cœur que nous avons joint, ce vendredi. « Écrivez bien que c’est une idée de Claire. Elle a insisté pour que nous participions à cette belle cause, avec nos enfants ». Que fera le Prince ce samedi ? « Je n’en sais rien. On ne m’a pas encore briefé mais je crois que mes enfants répondront au téléphone ». Car Louise et les jumeaux, Aymeric et Nicolas, seront bien présents avec leurs parents.