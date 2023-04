Versus, fleuristerie alternative et écoresponsable à Bruxelles: «On peut créer à l’infini avec des fleurs»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans le quartier des Marolles, au 158, rue Haute à Bruxelles, la devanture classée au style Art nouveau et des lettres toutes en courbe attirent l’œil. Daphné Marceau a ouvert sa fleuristerie « Versus » il y a deux ans.

À l’intérieur, un univers coloré, floral et chaleureux accueille les clients. « Les fleurs, c’est comme des textures et des couleurs. On peut créer à l’infini. Elles offrent un univers créatif incroyable et super inspirant », déclare avec passion la fleuriste. « Il y a un aspect très méditatif dans le travail artisanal et je vois directement le résultat de mon travail. »