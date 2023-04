Atteinte d’un cancer, Mademoiselle Luna se confie sur sa maladie: «Oui je pense à la mort, mais pas de façon tragique»

Depuis un an et demi, Delphine, alias Mademoiselle Luna, DJ de Radio Contact, se bat contre la maladie. Son cancer a récidivé alors que son premier traitement n’était pas encore achevé. Aujourd’hui, elle assure qu’elle veut continuer à profiter de la vie et à donner son soutien au Télévie.

Il y a du bon et du moins bon. Lors d’un examen médical en avril, on s’est rendu compte que des métastases se sont baladées vers les poumons et les os, à la colonne vertébrale et aux cervicales. Finalement, plus de peur que de mal parce que, certainement, qu’elles étaient déjà là avant. Il y a trois semaines, j’étais en panique. Aujourd’hui, avec l’évolution, je suis un peu plus rassurée. La chimiothérapie fonctionne et c’est le plus important.

C’est compliqué. Ces trois semaines-ci ont été dures sur le plan psychologique. Je ne veux pas être défaitiste, mais je trouve que chaque annonce me rapproche un peu plus d’une échéance qui ne serait peut-être pas positive. Je n’ai pas envie d’avoir cet état d’esprit-là parce que je dois rester positive, mais à certains moments, ce n’est pas évident. J’essaie de profiter à fond des beaux moments et c’est ce qu’on devrait tous faire. Il faut profiter de la vie au maximum.

Ces beaux moments passent notamment par des balades à cheval.

Oui. Depuis toute petite, je voulais avoir un cheval. Il y a quelque chose de thérapeutique chez cet animal. En sortant de ma chimio ce matin, j’ai directement été voir mon cheval et on s’est fait une balade toutes les deux. Je suis bien quand je suis avec elle. C’est un cadeau de vie que je voulais me faire. Ça va m’aider et ça me fait du bien.

Dans un reportage pour RTL-Info, vous disiez que vous n’aviez plus envie de vous prendre la tête pour des futilités. C’est-à-dire ?

C’est très égoïste parce que chacun a le droit d’avoir ses problèmes. Je ne veux pas que mes amis ne viennent plus se plaindre parce que moi c’est plus grave qu’eux. Mais, lorsque je regarde en arrière, je me dis que j’ai pu perdre mon temps pour des bêtises. Avant, j’étais une oreille très attentive, mais maintenant, j’ai surtout envie de partager avec des gens qui dégagent quelque chose de positif. Je n’ai plus envie de gens sombres ou qui se prennent la tête pour des futilités. En plus, comme je suis beaucoup plus fatiguée qu’avant, je peux donner moins de temps aux choses de la vie. Aujourd’hui, mes priorités, c’est d’abord de me soigner, faire mes balades à cheval, continuer à faire de la radio et un peu mixer. Ensuite, le temps restant, je le garde pour des gens qui me sont précieux.

Est-ce que vous pensez parfois à la mort ?

Oui, fatalement. Je fais confiance aux médecins. J’ai envie de croire que je vais guérir, mais je pense aussi à la mort parce que c’est une maladie grave. Je suis obligée d’y penser parce que je veux que les choses soient bien faites si je devais partir, demain, dans dix ans ou vingt ans. Ça me donne l’occasion de protéger les gens que j’aime autour de moi. Donc, oui, je pense à la mort, mais pas de façon tragique. Je m’imagine faire une vidéo en expliquant à mes proches comment je voudrais mon enterrement parce que j’ai envie qu’on fasse une grosse fête comme un Tomorrowland (rires). J’ai peur de mourir parce que je trouve que je suis trop jeune et que j’ai encore envie de faire plein de choses, mais ça arrivera un jour, en espérant que cela soit le plus tard possible.

Que représente le Télévie pour vous ?