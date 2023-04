Remco Evenepoel se confie avant Liège-Bastogne-Liège: «Même au sprint, j’ai mes chances»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Derrière l’écran partagé par la presse en visio-conférence, Remco Evenepoel est apparu particulièrement détendu, même pas contrarié par le retard (deux heures) de son avion de retour en Belgique, jeudi en fin de journée. Le principal, sinon l’unique adversaire de Tadej Pogacar aborde sa première course de la saison en Belgique avec le maillot arc-en-ciel. Une course dont il est le tenant du titre, une course qu’il adore, c’est clairement sa préférée depuis qu’il s’intéresse au vélo. Du coup, son application à tenter de battre l’invincible Slovène prend une autre dimension à travers un duel qui rendra plus de saveur encore à la Doyenne des classiques.

Remco, votre équipier Ilan Van Wilder disait s’inquiéter, pour lui-même, de la brutalité entre un long stage de trois semaines et une course comme Liège ?

Cela ne me pose pas de problème. Je m’adapte très vite à la course quand je sors de stage. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai multiplié les sprints lors de la reconnaissance, dans La Redoute plus particulièrement. L’année dernière, je suis sorti de mon stage préparatoire à la Vuelta en débarquant à Saint-Sébastien, ma première course depuis les championnats de Belgique et cela ne s’est pas trop mal passé ! Et puis, je le répéterai souvent ces prochains jours, ce stage, c’était pour préparer le Giro.

Même si vous avez plus spécifiquement travaillé sur l’orientation LBL ces derniers jours ?

Exactement. On a organisé les sorties sur base des 6heures, 6h30 de course qui nous attendent dimanche. C’était essentiel pour se rapprocher d’une configuration presque semblable. Et dès lundi, on tournera le bouton en le branchant sur le Tour d’Italie, puisque je repars directement en stage près de Calpe (NDLR : à Dénia, dans l’hôtel Syncrosfera d’Alexandre Kolobnev, équipé de chambres qui simulent l’altitude).