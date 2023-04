Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

J’ai effectué la reconnaissance de La Redoute et de ses modifications ce vendredi en compagnie des coureurs de Soudal-Quick Step. Je n’ai pas eu le temps d’entendre l’avis de Remco Evenepoel sur le nouveau parcours, car il s’est exercé en accélération loin devant moi, mais ses équipiers étaient unanimes : le changement opéré sera déterminant, il rend la course plus difficile et plus attractive aussi du coup.