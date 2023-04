Les enjeux de la dernière journée de D1A: Gand, Charleroi et Eupen ont leur sort en main

Gand, le FC Bruges et le Standard vont se disputer la dernière place dans ces Playoffs 1. Avantage aux Buffalos qui reçoivent Ostende. Une victoire et c’est bingo. En cas d’égalité de points avec Bruges qui accueille Eupen, et le Standard, en déplacement à OHL, ce sont les Gantois qui termineront 4es au nombre de succès.

Genk, l’Union et l’Antwerp disputeront les Playoffs 1 (Champions Playoffs). Les Bruxellois peuvent terminer en tête en cas de succès à Courtrai et de revers des Limbourgeois à Charleroi.

Pour dribbler Gand et Bruges, le Standard doit impérativement décrocher les trois points et espérer un faux pas aussi bien des Gantois que des Brugeois.

Playoffs 2

Les Rouches devraient selon toute vraisemblance participer aux Playoffs 2 (Europe Playoffs) avec Gand ou Bruges mais aussi Westerlo et… Charleroi, le Cercle, Anderlecht ou OHL (qui ne pourra atteindre le Graal que s’il gagne contre le Standard, que Charleroi s’incline et que le Cercle et Anderlecht ne gagnent pas). Avantage ici aux Carolos qui, en cas de succès contre Genk, seront assurés de la 8e place. Le Cercle doit espérer un faux pas des Zèbres, et peut même se contenter d’un partage à Zulte si Charleroi perd et que le RSCA ne bat pas Malines. Anderlecht n’a pas le choix : il doit gagner et croiser les doigts afin que Charleroi et le Cercle ne s’imposent pas.