Testachats l’affirme: télécoms, énergie, inflation... «le consommateur belge est le dindon de l’Europe»

Jean-Philippe Ducart, Julie Frère, le Belge a parfois l’impression que la Belgique est le pays où tout est cher. Trop cher. Notamment quand on regarde, nous francophones, les prix en France. C’est un sentiment partagé ?

Jean-Philippe Ducart : La Belgique est très perméable à ce qui se fait en France car on est à 80 km environ d’une frontière. Chez nous, on est un peu les dindons de l’Europe. Lorsqu’on prend les moyennes des études de la Commission européenne, nous somme chaque fois assez mal classés dans un certain nombre de secteurs. La Belgique est plus chère que la France, mais aussi que la Hollande. La France a essayé de contenir l’inflation dans des proportions raisonnables, elle a apporté des correctifs au niveau de l’énergie. Quand on regarde le marché des télécoms, le Belge se dit « oh là là, à quelle sauce je suis mangé ici ». C’est un vrai problème.