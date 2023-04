Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dimanche à Liège, Remco Evenepoel a pour mission de vaincre l’hégémonie du nouveau cannibale slovène, Tadej Pogacar. Le « vrai » cannibale, Eddy Merckx, en fait son favori.Descendu du volcan du Teide aux Canaries, où il a préparé le Giro, pourvu que Remco soit en fusion et réédite son fantastique exploit de l’année passée.

Tout le peuple cycliste s’extasie lors de ce printemps illuminé par les exploits incroyables de Tadej Pogacar et de Mathieu van der Poel, peu contrariés par un Wout van Aert pourtant accrocheur. Ces trois-là ont offert du spectacle et de l’émotion, comme on en (re)demande. Respect à ces trois champions charismatiques, généreux, attachants qui donnent des frissons aux amoureux du vélo.