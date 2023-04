Voici comment suivre la dernière journée de Jupiler Pro League à la TV

Concrètement, Eleven proposera un multilive sur son canal 1 (Eleven Pro League 1), le match FC Bruges – Eupen sur son canal 2 et la rencontre d’Anderlecht contre Malines sur le canal 3. Les autres rencontres ? Afin de leur offrir une visibilité maximale, Eleven va collaborer, à l’occasion de cette 34e et dernière journée de la phase classique, avec les opérateurs de télécommunications comme VOO et Proximus. Les matches qui ne peuvent pas être vus sur les chaînes linéaires d’Eleven Pro League seront non seulement visibles sur le site web et l’application d’Eleven, mais aussi chez les opérateurs télécoms.

Proximus diffusera tous les autres matches (SC Charleroi – Genk, OHL – Standard, Zulte – Cercle, Courtrai – Union et Gand – Ostende) sur les chaînes de son bouquet payant Pickx Sport +. Les abonnés de VOO, eux, pourront suivre les Rouches gratuitement sur « Divertissez-VOO » et les Zèbres sur la chaîne payante VOO Sport World 1. Bonne nouvelle, cependant : VOO débloquera cette chaîne à tous ses abonnés le temps du match de Charleroi. VOO Sport World 1 sera donc en accès libre entre 18h20 et 20h30. Par contre, pour les abonnés VOO, l’Union, La Gantoise et le Cercle ne seront donc visibles que dans le multilive proposé par Eleven.