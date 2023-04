Le Standard veut croire aux Playoffs 1 jusqu’au bout: «Inévitablement, le miracle passe par une victoire à OHL»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Qualifié pour les Europe Playoffs, le Standard pourrait se déplacer à OHL l’esprit tranquille. Il serait même en mesure de gérer cette dernière rencontre comme bon lui semble, notamment au niveau du quota de cartes jaunes. Pourquoi ne pas laisser les menacés (Dönnum, Bokadi, Melegoni, Alzate, Cimirot, Canak) sur le banc, voire au repos, puisque les compteurs sont remis à zéro dimanche soir ? Tout simplement parce que les Rouches peuvent encore espérer coiffer Gand et le Club de Bruges au poteau. « On se fout de cette menace de suspension ! », claque Filippo Melegoni, qui n’y va pas par quatre chemins. « Nous ne devons certainement pas en avoir peur. Nous sommes des professionnels. Nous avons soif de points et de victoires. » L’Italien donne le ton. Preuve que la culture a bien changé en bord de Meuse. Pas question de se reposer sur leurs lauriers et de se contenter de ce qu’ils ont, les Liégeois en veulent désormais toujours davantage. D’autant plus s’il y a une chance, même infime, d’obtenir un bonus encore inespéré il y a 7 mois à peine.