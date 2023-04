Parcours, horaire, favoris... voici tout ce qu’il faut savoir sur Liège-Bastogne-Liège, qui se tient ce dimanche

Remco contre Tadej. Le champion du monde contre le numéro 1 mondial. Le dernier prince de Liège contre celui qui a emballé la Doyenne l’année précédente. Le phénomène national qui dispute sa première course en Belgique cette saison contre le carnassier du printemps. Celui que tout un peuple rêve en cannibale 2.0 contre le « nouvel Eddy Merckx »… La formule peut être déclinée autant qu’il y a de chênes séculaires entre Wanne et la Redoute, elle reste magique, presque frissonnante. Ce dimanche, c’est la bataille des Ardennes. Dans sa version royale.

Après trois premiers Monuments en ce printemps endiablé, Liège-Bastogne-Liège est elle aussi prête à convoquer l’histoire et devenir une édition référence avec ses deux grandissimes favoris qui éclipsent tout. D’un côté de l’arène verdoyante et hérissée par ses difficultés mythiques jusqu’à l’intraitable Roche-aux-Faucons, Remco Evenepoel a sorti l’arc-en-ciel pour conserver son titre sur le bien nommé Quai des Ardennes. Histoire de prendre la succession de Michele Bartoli, le dernier à avoir gravé pareil doublé, en 1998. S’il a fait du Giro qui s’élance dans deux semaines un objectif suprême, le Brabançon ne voulait en aucun cas manquer le Monument wallon qui s’étire sur l’un de ses terrains de jeu favoris. Ce sera sa première course d’un jour après trois épreuves par étapes entrecoupées de blocs d’entraînements sur les pentes du volcan Teide.