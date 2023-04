«Vous n’avez pas encore vu le produit fini»: Amadou Onana affiche ses ambitions pour l’avenir

Pourtant, malgré cet exercice déjà réussi sur le plan personnel (bien plus que sur le plan collectif, puisque les Toffees sont encore en pleine lutte pour le maintien), le Diable rouge est persuadé de pouvoir encore élever son niveau de jeu. C’est en tout cas ce qu’il a confié dans un entretien réalisé pour le site internet de son club.

« Vous n’avez pas encore vu le produit fini, ça c’est sûr », explique le Belge. « Je n’ai que 21 ans, je suis encore en train de m’améliorer. J’ai réalisé une assez bonne saison, mais je sais que je peux faire encore mieux. J’en suis bien conscient, et je travaille pour réaliser mon potentiel. Cette saison, j’ai beaucoup appris sur moi-même, mais plus en tant qu’homme qu’en tant que joueur. Ici, c’est complètement différent de ce que j’avais connu jusqu’à maintenant. Il faut savoir faire face à pas mal de choses, comme la pression, par exemple. Ici, les gens ne vivent que pour le football : ils mangent, dorment et pensent football. Les médias ne parlent d’ailleurs que de ça, tout le temps. J’arrive à bien faire abstraction de ça, mais c’est vrai que l’on peut tout de même ressentir cette pression. Mais cela me fait du bien, cela fait ressortir le meilleur de moi-même, car j’ai besoin de défis pour avancer. » Ça promet pour la suite de la carrière du médian... et pour l’avenir de notre équipe nationale !