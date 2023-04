L’ONU envoie un groupe d’experts du racisme aux Etats-Unis

Cette équipe, qui porte le nom de «Mécanisme d’experts chargé de promouvoir la justice et l’égalité raciales dans le contexte du maintien de l’ordre», a indiqué qu’elle allait se rendre à Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Minneapolis et New York lors de sa visite de deux semaines.

Ce groupe de trois enquêteurs indépendants va solliciter des responsables gouvernementaux aux niveaux fédéral, fédéré et local, les autorités policières, les organisations de la société civile, ainsi que des personnes et communautés touchées par le racisme, a indiqué la structure dans un communiqué.