Openda plante un doublé, Castagne offre la victoire à Leicester: le week-end des Diables rouges (vidéos)

Castagne buteur et victorieux avec Leicester, Tielemans et Faes fautif

Par contre, l’après-midi était moins brillante pour Wout Faes et Youri Tielemans puisque les deux Diables rouges sont fautif sur l’ouverture du score des Wolves. Dennis Praet est de son côté monté au jeu juste après le but de Castagne.

Après une première période sans actions dangereuses, Ivan Toney (65e) a donné l’avantage aux Bees grâce à une frappe puissante. En fin de rencontre, Douglas Luiz (87e) a arraché le partage pour les Villans.

Au classement de la Premier League, Aston Villa, 51 points, occupe la 6e place avec une unité de plus que Liverpool. En milieu de tableau, on retrouve Brentford au 10e rang avec 44 points et Wolverhampton à la 14e place avec 35 points. Leicester, 17e avec 28 unités, sort de la zone rouge et devance Everton (28 points), tenu en échec 0-0 à Crystal Palace sans Amadou Onana, et Nottingham, avant-dernier avec 27 points.

Arsenal n’y arrive plus

Vendredi soir, Arsenal, leader du championnat anglais, a arraché un partage (3-3) à domicile face à la lanterne rouge Southampton dans le cadre de la 32e journée de Premier League. Après avoir été menés 1-3 à la 66e, les ’Gunners’ ont finalement égalisé grâce à deux buts in extremis. Leandro Trossard est monté au jeu (57e) alors que Romeo Lavia a quitté la pelouse en fin de rencontre (86e).

Au classement, Arsenal, 75 points, garde la tête de la première division anglaise avec 5 unités d’avance sur Manchester City, qui compte toutefois deux rencontres de moins. Southampton conserve la lanterne rouge avec 24 points, 3 de moins que le premier sauvé, Everton.

Wolfsburg réalise une bonne opération, Lukebakio buteur avec le Hertha

Samedi après-midi, Wolfsburg s’est largement imposé en déplacement à Bochum dans le cadre de la 29e journée de Bundesliga (1-5). Sebastiaan Bornauw est sorti à la mi-temps alors que Koen Casteels n’a pas quitté sa cage.

Dans un même temps, le Hertha Berlin, malgré un but de Dodi Lukebakio, s’est incliné face à Werder Brême (2-4). Le Diable rouge a joué toute la rencontre dans les rangs des locaux, convertissant un penalty à la 79e.