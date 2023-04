Mercato: un attaquant de Liverpool devrait être la première recrue estivale du FC Barcelone

A deux mois de l’ouverture du marché des transferts, le FC Barcelone s’active déjà et aurait trouvé un accord pour signer sa première recrue estivale. Roberto Firmino, attaquant de Liverpool, aurait ainsi donné son accord pour rejoindre le club catalan, cet été.

D’après les informations du Daily Mail, Roberto Firmino devrait arriver libre au FC Barcelone, cet été et prendrait ainsi le rôle de « double » de Robert Lewandowski. À 31 ans, l’attaquant brésilien chauffait de plus en plus le banc à Liverpool notamment avec les arrivées de Diogo Jota, Darwin Nunez ou encore de Cody Gakpo. Firmino formait un trio magique avec Mohamed Salah et Sadio Mané, un trio qui a fait des étincelles, tant en Ligue des champions qu’en Premier League.