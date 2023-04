Tia Hellebaut élue au Conseil de l’Association européenne d’athlétisme

« Je suis contente d’avoir osé tenter l’aventure… et d’y être arrivée », a dit l’ancienne sauteuse en hauteur. « C’était un vote éminemment politique, comme souvent à ce niveau, et c’est bien pour l’équilibre général de ce type d’association qu’un petit pays comme le nôtre y soit représenté. Il faudra voir maintenant ce qu’il est possible de réaliser. Je vais commencer par apprendre à connaître les gens qui vont m’entourer au Conseil. Il est possible que nous nous réunissions dès demain (dimanche, NDLR) »