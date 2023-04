Basic-Fit ouvre un nouveau centre de fitness à La Calamine

Après Eupen, La Calamine aura à son tour sa propre filiale de centres de fitness Basic-Fit. Jusqu’à présent, les sportifs de la commune de La Calamine qui souhaitaient s’entraîner dans un studio Basic-Fit devaient se rendre à Eupen, Malmedy ou Verviers. Ils pourront désormais s’épargner ce trajet.

« Nous avons quelques autres clubs dans la région qui fonctionnent très bien et nous attendons aussi beaucoup de ce nouveau club à La Calamine. Le club a une superficie de plus de 950 mètres carrés et se compose de sept zones d’entraînement : Force, cardio, zone d’haltères, Virtual Cycling (cyclisme virtuel), entraînement fonctionnel, stretching et un coin social » rapporte Kevin Ayeni, Marketing Manager chez Basic-Fit, à nos collègues du Grenz Echo.