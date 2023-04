«Twilight» de retour: tout ce qu’on sait sur la série qui devrait relancer la saga

La machine à remonter le temps existe bien, mais elle ne fonctionne qu’à Hollywood. L’industrie cinématographique américaine est bien connue pour enchaîner les reboots, remakes, et autres nouvelles adaptations d’œuvres bien connues et adorées du public, depuis quelques années, mais le délai de renouvellement semble se raccourcir de plus en plus. Il y a quelques jours, on apprenait la préparation d’une série « Harry Potter », et malgré l’univers vaste imaginé par J.K. Rowling (et l’existence d’une saga spin-off, « Les animaux fantastiques »), c’est bien les romans originaux qui seront réadaptés dans cette série. Devant compter sept saisons, à l’image des sept bouquins, elle racontera la même histoire que les fans ont découverte au cinéma de 2001 à 2011, à travers huit films. Encore plus récente (de 2008 à 2012), c’est désormais la saga « Twilight » qui va subir le même traitement. Comme le rapporte le Hollywood Reporter, Lionsgate, qui possède les droits d’adaptation de l’énorme succès littéraire de Stephenie Meyer, prépare un reboot sous forme de série.

de videos

Lire aussi «The Dark Knight Rises»: Batman de retour en 2025

Un univers étendu ?

Selon le média spécialisé, la scénariste attachée au projet, Sinead Daly, et le studio n’ont pas encore décidé s’il s’agira d’une réadaptation des quatre livres principaux de l’autrice, ou s’ils vont développer une autre facette de la saga. En plus de ses best-sellers « Fascination », « Tentation », « Hésitation », et « Révélation », Stephenie Meyer a également publié, en 2020, un roman explorant l’histoire d’amour de Bella et Edward, du point de vue du vampire. En 2010, elle a aussi signé, « L’Appel du sang : La Seconde Vie de Bree Tanner », un petit roman racontant la tragique histoire d’un personnage croisé durant la saga principale. On y croise, par ailleurs, plusieurs personnalités hautes en couleur, qui pourraient facilement intégrer et alimenter ce reboot. Comme le rappellent de nombreux fans, une série serait, finalement, l’occasion parfaite de développer les personnages secondaires, à travers des flashbacks, notamment la famille d’Edward, qui explore le monde depuis des siècles.