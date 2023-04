Les votes sont ouverts pour la 3e édition du budget participatif de la Ville de Namur

Afin d'encourager la participation de tous et toutes et de réduire la fracture numérique, plusieurs options de vote seront proposées, y compris le vote par papier.

Les namurois et namuroises dès 16 ans pourront voter en ligne via vote.budgetparticipatifnamur.be, à l’hôtel de ville ou encore par téléphone au 081/24.86.90. Un bulletin de votes sera aussi disponible dans le prochain Namur Magazine.

« Le succès des deux dernières éditions du budget participatif nous a démontré l'intérêt de poursuivre ce type de processus et d'encourager la participation citoyenne sur le territoire namurois. Le budget participatif offre aux citoyens et citoyennes la possibilité d’exprimer leurs opinions, leurs besoins et de participer activement à l’émergence de nouveaux projets dans l’intérêt collectif ! » souligne Christine Halut, Échevine de la Participation, de l’Éducation, de la Petite Enfance et du Volontariat à la Ville de Namur.