Toujours sous contrat avec le PSG, Sergio Ramos clame son amour pour Madrid

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos n’est pas sûr de rester dans le club de la capitale. Interview par le magazine espagnol Esquire, le défenseur espagnol a expliqué apprécier sa vie parisienne. Toutefois, le défenseur espagnol est nostalgique de la ville de Madrid. Il explique ainsi : « Paris est une ville qui a tout et dont les habitants m’ont permis de me sentir chez moi dès mon arrivée. D’un autre côté, Madrid est évidemment Madrid et je l’aime pour son atmosphère, ses musées, ses restaurants… Mais surtout pour les gens, la famille et les amis de toutes ces années. »

Et d’ajouter : « J’ai toujours ma maison à Madrid, alors quand le calendrier me le permet, j’y vais de temps en temps avec ma famille ou mes amis. Dans tous les cas, il s’agit de deux des villes les plus importantes et les plus belles du monde. »