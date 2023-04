Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Maxime (prénom d’emprunt) et sa compagne, Clara (prénom d’emprunt), sont invités à la pendaison de crémaillère d’un ami, à Tournai. Mais au fil de la soirée, la tension monte. Clara devient agressive. Les querelles s’intensifient et Maxime décide de ramener Clara chez elle. Dans la voiture, le point de non-retour est atteint. Clara devient violente sur son compagnon. En sortant du véhicule, la Tournaisienne semble désorientée et titube.